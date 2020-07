Polícia Civil apreende mais de R$ 37 mil do tráfico no Belmonte, em Volta Redonda

De acordo com a Polícia Civil, o veículo, que havia sido roubado em Duque de Caxias no dia 25 de abril deste ano, foi localizado na Avenida Belmonte, no bairro Belmonte, com uma placa clonada. Dentro do automóvel a quantia de R$ 3.429 em espécie, além da Carteira Nacional de Habilitação do suspeito, que já vinha sendo investigado pela ligação com o tráfico de drogas, foram encontrados.

Buscas foram feitas próximo ao local onde os agentes recuperaram o veículo e após encontrarem um imóvel, supostamente usada pelo suspeito, os agentes encontraram: R$ 34.000,00 em espécie, material contábil pertinente ao tráfico de drogas e o revólver.

Segundo o delegado titular da 93ª DP (Volta Redonda) Victor Tuttman, o suspeito tem antecedentes criminais por receptação, lesão corporal e ameaça. Ele permanece foragido.