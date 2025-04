Polícia Civil busca criminosos da Baixada suspeitos de roubo em Barra do Piraí

Barra do Piraí – Policiais civis da 88ª Delegacia de Polícia estão procurando por dois homens suspeitos de terem cometido um roubo no município de Barra do Piraí, no dia 27 de março. As investigações apontam que os criminosos são da Baixada Fluminense e que teriam ido até o Sul do estado para praticar o crime.

O trabalho de apuração, que envolveu análises e depoimentos, resultou no encontro de imagens dos autores, confirmadas por vítimas e testemunhas. Frames dos vídeos que mostram os suspeitos foram divulgados, com o objetivo de auxiliar nas capturas.

A Polícia Civil pede a colaboração da população para identificar os criminosos. Informações sobre nomes ou paradeiros podem ser repassadas, de forma anônima, pelo WhatsApp da delegacia (24 2445-4342) ou pelo Disque-Denúncia. O anonimato é garantido.