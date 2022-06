Polícia Civil de Barra do Piraí prende homem suspeito de mandar assaltar família em Volta Redonda

Matéria publicada em 30 de junho de 2022, 11:41 horas

Barra do Piraí – Policiais da 88º DP prenderam na manhã desta quinta-feira, dia 30, um homem, no Centro de Barra do Piraí. Ele é suspeito de mandar torturar e roubar integrantes de uma família, no bairro Retiro, em Volta Redonda.

O autor teve anteriormente, um relacionamento com uma das vítimas. Elas foram amarradas e torturadas psicologicamente. O crime foi praticado em 2014.

Segundo os agentes, as investigações indicaram o homem preso hoje, como o mandante da invasão a residência. Além disso, o acusado já foi condenado pela Justiça, por roubo e tráfico de drogas.

Os policiais disseram que o condenado se valeu das informações que tinha sobre a rotina das vítimas para perpetrar o roubo.