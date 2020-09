Polícia Civil de Barra Mansa deflagra operação contra facção criminosa e prende 20 pessoas na região

Matéria publicada em 10 de setembro de 2020, 08:45 horas

Ação contou com o apoio de outras delegacias no cumprimento de 17 mandados de prisão e outros 17 de busca e apreensão

Barra Mansa – Policiais civis da 90ª DP (Barra Mansa), coordenados pelo delegado titular, Ronaldo Aparecido de Brito, deflagraram na madrugada desta quinta-feira (10), mais uma operação contra o crime em diversos municípios da região. De acordo com o delegado, a operação intitulada de ‘Val Haja’ – uma alusão ao paraíso para Vikins -, 15 dos 17 mandados de prisão contra pessoas supostamente ligadas à uma facção criminosa, suspeitas de envolvimento com o tráfico de drogas em toda região Sul Fluminense, foram cumpridos. Bem como 5 prisões em flagrante. Entre eles, um casal dentro de um motel em Volta Redonda.

A ação, que é uma continuidade da ‘Operação ‘Paradise’ – que resultou na prisão de 108 suspeitos de tráfico de uma organização criminosa em junho de 2019 –, contou com o apoio de outras delegacias no cumprimento de 17 mandados de prisão e outros 17 de busca e apreensão. Os mandados foram cumpridos em Barra Mansa, Volta Redonda, Barra do Piraí, Valença e Piraí. Entre os bairros investigados estão: Paraíso de Cima, Santa Rita de Fátima e Getúlio Vargas, em Barra Mansa; Padre Josimo e São Carlos, em Volta Redonda. O local do cumprimento dos mandados em Barra do Piraí, Valença e Piraí não foram informados.

O delegado destaca a importância do trabalho de inteligência da Polícia Civil e ressalta a colaboração de membros de outras unidades da região. Para finalizar, Ronaldo Aparecido faz um agradecimento à população e frisa a importância das denúncias anônimas no combate ao crime.

”Há tempos a 90ª DP vem desenvolvendo um trabalho de combate ao crime organizado na região Sul Fluminense, juntamente com as demais delegacias do 5º DPA. Estamos obtendo êxito na identificação de pessoas que estão relacionadas e integram essas organizações criminosas, onde praticam crimes graves e que assolam a região. Gostaria de agradecer o apoio das demais delegacias da região e à população que tem colaborado com informações anônimas e tem viabilizado a identificação desses criminosos e a prisão dos mesmos”, disse o delegado.

Ao todo, duas pistolas, material para endolação, um HD, dinheiro, celulares e drogas também foram apreendidos.