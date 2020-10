Policia Civil de Barra Mansa realiza operação no Rio contra tráfico de drogas

Matéria publicada em 5 de outubro de 2020, 12:39 horas

Organização é associada a facção paulista que atua no Sul Fluminense

Barra Mansa – Policiais civis da 90ª DP (Barra Mansa), com o apoio da Coordenadoria de Recursos Especiais (CORE), realizaram nesta segunda-feira, dia 5, operação conjunta no bairro de Senador Camará, com desdobramentos na comunidade Vila Aliança, ambos na Zona Oeste do Rio de Janeiro. A ação visava cumprir mandados de busca e apreensão e de prisão, expedidos pela 1ª Vara Criminal de Barra Mansa.

A operação foi fruto de trabalho de inteligência da Polícia Civil com alvos em suspeitos de tráfico de drogas e homicídios, com suposta vinculação com facção paulista. Segundo ocorrência, a localidade onde ocorreu a ação policial, estava cercada por barricadas, algumas com “seteiras” (canaleta na barricada), que facilita que traficantes se abriguem para atirar diretamente nas equipes policiais), além de trilhos e veículos, como ônibus e carros, atravessados em ruas e vielas.

Os alvos são responsáveis pela criação e manutenção de um “Eixo Rio-Sã7 Paulo” no tráfico de drogas. A organização Fluminense, em associação com a facção de São Paulo, já teve uma refinaria de drogas estourada recentemente, com várias prisões.

A operação terminou com uma pessoa presa, diretamente envolvida com a facção no Sul Fluminense, que já tem passagem pela polícia. Um homem, que portava um fuzil e uma pistola, efetuou disparos contra os policiais em um dos locais de busca e apreensão. O criminoso, que também tinha diversas anotações policiais, foi baleado em confronto e socorrido.

As investigações já resultaram em quatro prisões em flagrante, entre essas, a prisão do líder de uma facção no bairro Vale Verde, em Volta Redonda, onde ele e outros dois suspeitos foram surpreendidos em uma refinaria de drogas que funcionava em uma casa de luxo no bairro Laranjal, também em Volta Redonda. No local, foram apreendidos seis quilos de pasta base de cocaína,5 quatro veículos de luxo, 13 aparelhos celulares e produtos diversos para a manipulação e mistura das drogas.

Um dos alvos da operação já ficou preso por 16 anos, por diversos crimes, entre eles, por ter matado um policial na cidade do Rio de Janeiro.

Na investigação que está em andamento, já foram apreendidos cerca de 48 quilos de pasta base de cocaína e 12 veículos adquiridos pelo grupo criminoso, alguns deles utilizados no transporte das drogas do Estado de São Paulo para o Rio de Janeiro.