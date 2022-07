Polícia Civil e PM divulgam balanço da Operação  “Vai Lá em Casa Hoje”

Matéria publicada em 4 de julho de 2022, 08:26 horas

Paraíba do Sul – Polícia civis da 107º DP (Paraíba do Sul) e policiais militares do 38º Batalhão da PM divulgaram nesta segunda-feira (4), um balanço da Operação “Vai Lá em Casa Hoje”, que foi realizado nesse último fim de semana naquele município. O objetivo foi cumprir mandados de busca e apreensão nas casas de supostos envolvidos com o tráfico de drogas no bairros Werneck, Eldorado e Liberdade.

A ação envolveu 50 agentes. Três pessoas foram presas e apreendidas duas armas, além de 75 sacolés de maconha, 60 tabletes da mesma drogas, 39 pedras de crack, 77 sacolés de cocaína, R$ 2, 9 mil e uma moto roubada.