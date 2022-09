Polícia Civil de Paraty prende suspeito de matar irmãos por causa de cadela

Matéria publicada em 13 de setembro de 2022, 09:07 horas

Paraty – Policiais militares prenderam nesta terça-feira, dia 13, um homem suspeito de matar nesse fim de semana, dois irmãos no bairro Areal do Taquari. Ele acusou as vítimas de envenenar sua cadela de estimação.

Os irmãos Edmar Ribeiro e Eduardo Ribeiro, de 57 e 53 anos respectivamente, eram proprietários de um restaurante localizado no mesmo bairro. O estabelecimento foi invadido pelo autor, no dia do duplo homicídio, que era vizinho das vítimas.

O delegado titular da 167ª DP (Paraty), Marcelo Russo, entrou com uma representação na Justiça requerendo a decretação da prisão preventiva do suspeito.