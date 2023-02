Polícia Civil deflagra operação contra organização criminosa que atua em Três Rios - Diário do Vale

Matéria publicada em 7 de fevereiro de 2023, 16:13 horas

Três Rios – Policiais civis da 108ª DP (Três Rios) realizam, nesta terça-feira (07), a “Operação Horus” contra uma organização criminosa de traficantes que atua na região central do município de Três Rios. Até o momento, 22 pessoas foram presas e três menores apreendidos durante a ação. Um dos acusados foi preso em flagrante com uma metralhadora.

Segundo a 108ª DP, cinco alvos já estão presos e um adolescente cumpre pena em uma unidade socioeducativa. Contra eles também foram cumpridos mandados de prisão e de busca e apreensão. O objetivo é cumprir 34 mandados de prisão temporária, cinco de busca e apreensão contra adolescentes infratores e outros 59 de busca e apreensão domiciliar.

Cerca de 130 policiais participam da ação, que tem apoio da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) e de outras 27 delegacias do interior do estado. As prisões, apreensões de adolescentes infratores e buscas domiciliares têm por objetivo localizar armas, drogas, anotações e coletar informações das transações financeiras da organização, que podem chegar a valores semanais superiores a R$ 50 mil.