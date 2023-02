Polícia Civil deflagra operação contra tráfico em Três Rios - Diário do Vale

Matéria publicada em 15 de fevereiro de 2023, 14:46 horas

Três Rios – Agentes da 109ª DP (Sapucaia), em conjunto com o 38º Batalhão de Polícia Militar (Três Rios), deflagraram a operação “Eu Gosto Assim” contra uma quadrilha de tráfico de drogas que atua no Centro-Sul Fluminense. A ação, que acontece nesta quarta-feira (15), conta com apoio de outras unidades da Polícia Civil e visa a cumprir 44 mandados de prisão. Os alvos estão nas cidades de Sapucaia e Três Rios, além dos municípios de Chiador, em Minas Gerais, e Domingos Martins, no Espírito Santo. Fora do Rio, a operação conta com apoio das polícias civis daqueles estados. Até o momento, 35 pessoas foram presas durante a ação. Além disso, três mandados de prisão foram cumpridos contra criminosos que já estão no sistema penitenciário.

As investigações apontam que o grupo criminoso é ligado à maior facção de tráfico de drogas do Estado do Rio e busca estabelecer uma ramificação em Sapucaia, especialmente por se tratar de local estratégico, que faz divisa com Minas Gerais. De acordo com os agentes, o grupo atua no município desde 2021, e tem como característica a busca pelo monopólio da venda de drogas no município.

Ainda segundo os policiais, a violência do grupo assustou Sapucaia, uma cidade com cerca de 20 mil habitantes. Relatos indicam que os criminosos tentavam implementar um poder paralelo na região, com frequente ostentação de armas de fogo, agressões a moradores e ameaças de morte. Havia, ainda, medo de represálias, como em um episódio em que um traficante tentou matar uma criança, de 9 anos, por acreditar que a mãe dela estava filmando a ação da quadrilha.