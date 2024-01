Polícia Civil descobre ‘dormitório do crime’ em área rural de Resende

Resende – Um homem de 47 anos foi preso, na manhã desta quarta-feira (24), em um sítio na Estrada Resende-Riachuelo, na zona rural. De acordo com a Polícia Civil, o imóvel estava sendo utilizado como dormitório por integrantes de uma organização criminosa. O local estava sob investigação há algum tempo e, segundo o apurado, também servia para guardar armas e drogas. No sítio também foram encontrados cachorros em situação de maus-tratos.

Segundo a Polícia Civil, a operação desta quarta-feira visava a capturar criminosos que estariam foragidos do sistema prisional. Como não foi possível, o dono do sítio, que seria responsável por abrigar os suspeitos, foi levado para a delegacia da cidade.

No sítio foram apreendidos cartuchos de armas de fogo, munições de diversos calibres, dois revólveres e duas espingardas. O dono do sítio foi autuado por porte ilegal de arma de fogo e maus-tratos a animais. As investigações terão continuidade e a Polícia Civil solicita a qualquer pessoa que tenha informações sobre o caso que denuncie pelo telefone (24) 99269.6180. O sigilo é garantido.