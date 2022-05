Polícia Civil divulga balanço da Operação ‘Infravermelho´ no Sul Fluminense

Matéria publicada em 18 de maio de 2022, 08:44 horas

Resende – A 89ª DP (Resende) e outras delegacias do 5° Departamento de Polícia de Área (DPA) realizaram, na terça-feira (17/05), a “Operação Infravermelho” contra uma facção criminosa que atua na Região Sul Fluminense. A ação, que foi coordenada pelo delegado Ronaldo Aparecido de Brito, teve como objetivo cumprir mandados de prisão e de busca e apreensão. Nove mandados de prisão foram cumpridos, além de arma, drogas e rádio comunicador apreendidos.

De acordo com os agentes, o grupo criminoso que atua na região utiliza armas de fogo de grosso calibre e métodos de intimidação coletiva, além de recrutar adolescentes para trabalhar no tráfico de drogas. As investigações já identificaram 12 traficantes, sendo eles residentes dos municípios de Barra Mansa, Volta Redonda e Resende, e outros que já estão presos.

Um dos alvos da operação foi a casa de uma advogada, responsável pela soltura ilegal do líder do grupo, Elmo Silva Lopes, o “Juninho Nazaré”, em dezembro de 2021.