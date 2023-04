Polícia Civil do Estado do Rio abre inquérito para investigar pessoas que espalham fake news

Matéria publicada em 12 de abril de 2023, 14:42 horas

Objetivo é identificar e responsabilizar quem tem feito ameaças a escolas no estado

Estado do Rio – O Governo do Estado anunciou nesta terça-feira (11), que a Polícia Civil (PCERJ) instaurou um inquérito para monitorar aplicativos e perfis em redes sociais que tenham conteúdo indicando possíveis ataques a unidades de ensino. De acordo com o Executivo estadual, a Polícia Militar (PMERJ) tem intensificado o trabalho da Patrulha Escolar com ações preventivas e reforçou o policiamento em escolas que foram alvos de boatos.

Ainda segundo o governo estadual, a PM está desenvolvendo um aplicativo chamado ‘Rede Escola’ com botão de emergência que aciona eletronicamente o serviço 190. Um comitê permanente formado entre a Secretaria Estadual de Educação e as forças de segurança do Estado vem se reunindo regularmente para formar protocolos de ação. Além disso, diz o Governo do Estado, um treinamento de gestão de crise está sendo elaborado pelas forças especiais de segurança para capacitar professores e funcionários de escolas públicas e privadas.