Polícia Civil e Guarda Municipal fazem ação de orientação a motociclistas

Matéria publicada em 15 de janeiro de 2020, 08:44 horas

Resende – Agentes da Polícia Civil e da Guarda Municipal em Resende se uniram para uma ação voltada especificamente para motociclistas, em especial aqueles que trabalham no trânsito fazendo entregas. A ação aconteceu no início da noite desta terça-feira, dia 15, com foco nas principais empresas que agregam este tipo de profissional. Ao todo, cinco motocicletas foram apreendidas.

De acordo com o delegado titular da 89ª DP (Resende), Michel Floroschk, trata-se de uma ação de orientação aos entregadores, motivadas pelo aumento do número de queixas feitas contra motociclistas que estão infringindo as regras.

“Recebemos muitas queixas na delegacia sobre infrações cometidas por alguns desses profissionais. Desrespeito a faixa de pedestres, motociclistas andando nas calçadas e outras reclamações estão mais comuns. Com isso, montamos essa operação de conscientização e prevenção”, destacou o delegado.

Além disso, os agentes também verificaram antecedentes criminais dos motociclistas e as condições dos veículos. “O trabalho dos entregadores é fundamental nos dias de hoje e estamos tentando também mostrar a importância deles agirem com responsabilidade”, afirmou Floroschk.

O delegado ainda destacou a importância da participação da Guarda Municipal de Resende na intervenção feita na terça-feira e nas ações conjuntas que virão.

“A Guarda Municipal é essencial, pois tem a missão de restabelecer e resguardar a ordem pública, assim como de defender os cidadãos do município. O principal bem do município, é o cidadão. A Guarda tem feito um ótimo trabalho em Resende. Ela é credenciada junto aos órgãos estaduais para fazer apreensões de veículos, autos de infração, é uma guarda bem estruturada, que soma forças com a Polícia Civil. Nós só temos a agradecer este apoio, que é de grande valia para a Polícia Civil”, disse.