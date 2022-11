Polícia Civil e Militar procuram por criminosos que atiraram em casal

Matéria publicada em 1 de novembro de 2022, 07:20 horas

Barra Mansa – As policias Civil e Militar procuram por criminosos que atiraram num homem, de 50 anos, e em uma mulher de 36, em Barra Mansa. As tentativas de homicídio ocorreram domingo (30), próximo ao conjunto habitacional Novo Horizonte, no bairro Colônia Santo Antônio.

As vítimas estavam num veículo HB20 quando foram baleadas. Policiais militares disseram que o homem mesmo ferido conduziu o carro até a casa do sogro, onde ele e a mulher foram socorridos e levados para o Hospital Santa Maria.

O casal não corre risco de morte. Os crimes estão sendo investigados pelo delegado titular da 90ª DP (Barra Mansa), Flávio Narcizo.