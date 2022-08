Polícia Civil e MP deflagram Operação Profile em Resende

Matéria publicada em 18 de agosto de 2022, 10:15 horas

A intenção é prender suspeitos de criar perfis nas redes sociais para publicar falsas notícias contra policiais

Resende – Policiais civis da 89ª DP (Resende), coordenados pelo delegado titular Ronaldo Aparecido de Brito, e Ministério Público, deflagraram nesta quinta-feira (18), a Operação Porfile. A intenção é prender suspeitos de criar perfis nas redes sociais para publicar falsas notícias contra policiais civis e militares.

O delegado explicou que as falsas postagens informavam que os policiais de Resende faziam parte de uma milícia e que eles estariam cobrando taxas de comerciante e monopolizando o comércio de gás e a prestação de serviços de internet no município.

A investida pretende cumprir quatro mandados de prisão preventiva e 14 de busca e apreensão. Os acusados respondem por crimes como falsidade ideológica, calúnia, ameaça, stalking, corrupção ativa , ameaça e associação para o tráfico de drogas.

Na lista dos procurados estão uma irmã e um cunhado, do preso Arnaldo da Silva Dias, o Naldinho, principal líder da facção criminosa Comando Vermelho na Região Sul Fluminense, e integrante da maior hierarquia nessa organização ilícita.

– Durante as investigações restou apurado que o grupo criminoso, representante da alta cúpula do Comando Vermelho na região, é responsável pela estruturação de uma rede de perfis e grupos jornalísticos falsos, que tinham como objetivo publicar supostas matérias nas redes sociais com falsas acusações contra policiais civis e militares. Os acusados criaram falso grupo jornalístico intitulado “Voz Secreta” – disse o delegado.

Brito informou ainda que das postagens no facebook, o grupo criminoso passou a difundir desinformações que eram compartilhadas em outros grupos com perfis falsos, com objetivo de criar condições políticas para que o novo delegado de polícia empossado em Resende, fosse transferido para outra unidade policial.

O objetivo da principal facção criminosa do Estado do Rio de Janeiro era impedir que o novo delegado e sua equipe de policiais conduzissem investigações em Resende.

– Nesse sentido, a facção, por meio de perfis falsos, passou a pedir explicitamente a saída do novo delegado – disse Brito.

Em outra linha de ataque do grupo criminoso, os autores passaram a contactar policiais militares por meio de aplicativo de WhatsApp para ameaçar os agentes públicos e seus familiares. Eles tinham o propósito de que os PMs deixassem de combater o tráfico de drogas no bairro Cidade Alegria, principal reduto de Naldinho.