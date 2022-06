Polícia Civil e PF prendem falsa advogada em Barra do Piraí

Matéria publicada em 28 de junho de 2022, 12:09 horas

Barra do Piraí – Policiais civis da 88ª DP (Barra do Piraí), coordenados pelo delegado titular Rodolfo Atala, em conjunto com agentes da Delegacia da Polícia Federal de Volta Redonda, prenderam na manhã desta terça-feira (28), uma mulher, de 36 anos, suspeita de exercer ilegalmente a profissão de advogada.

Ela foi detida por meio de três mandados de busca e apreensão, no bairro Mesquita, em Barra do Piraí, onde os agentes recolheram diversos documentos, procurações e cartões.

Atala explicou que a suspeita, que foi presa em flagrante, era bacharel em Direito, mas não possuía inscrição como advogada na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).

– Após pegar as procurações assinadas pelas as vítimas, maioria delas idosos, a falsa advogada pegava o documento e realiza empréstimos em nomes desses clientes e não repassada o valor total do dinheiro, ganho na Justiça, para eles. Ou seja, as vítimas eram enganadas e somente recebiam pequena parte do dinheiro que tinham direito, por empréstimos ou benefícios previdenciários. “Ela vitimou várias pessoas que a chamava de doutora” – disse o delegado.

A mulher já possuía antecedentes criminais por lesão corporal, ameaça , falsa identidade, desacato, resistência e furto. Ela responderá também por estelionato, exercício ilegal da profissão, crime contra idosos e contra a Previdência Social.