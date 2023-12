Polícia Civil em VR efetua pelo menos dez importantes prisões em menos de dois meses

Volta Redonda – Há pouco mais de um mês e meio sob nova titularidade, a 93ª Delegacia de Polícia efetuou ao menos dez importantes prisões na cidade. A mais recente delas aconteceu nesta quinta-feira (14), quando policiais civis cumpriram um mandado de prisão – expedido no dia anterior – contra um homem de 44 anos de idade, apontado como ‘matador profissional’ da facção criminosa Comando Vermelho (CV). Ele, que responderá pelo crime de homicídio qualificado, foi preso no bairro Santa Cruz, onde também atuaria como gerente do tráfico de drogas.

De acordo com as investigações, ele cometeria assassinatos a mando de uma das principais lideranças do CV no Sul Fluminense.

Dias antes, em 6 de dezembro, uma equipe da 93ª DP prendeu um homem de 26 anos, condenado a oito anos de prisão por tráfico de drogas. Ele, que foi detido pelos policiais na saída da Usina Presidente Vargas (UPV), no Retiro, havia sido preso – em 2020 – no Açude I, em posse de 400 pinos de cocaína. À época, de acordo com o inquérito, ele teria confessado que traficava e dito que seria integrante do CV.

Duas prisões no mesmo dia

Em 27 de novembro, a Polícia Civil conseguiu levar à cadeia a última integrante de uma quadrilha que roubava casas de alto padrão em Volta Redonda. Ela, que foi encontrada no bairro Santa Cruz 2, tinha contra si um mandado de prisão condenatória.

Na época dos fatos, segundo as investigações, o bando se dividia entre os ‘roubadores’, que rendiam os moradores e se valiam de violência para obter senhas de cartões, e os demais, que realizavam compras com os cartões roubados. Outros quatro integrantes já cumpriam pena no sistema penitenciário.

No mesmo dia, uma equipe da 93ª DP prendeu na cidade vizinha, Pinheiral, um homem de 43 anos condenado por tráfico de drogas. Contra ele – que tentou fugir pelo Rio Paraíba do Sul, sem sucesso – foi cumprido um mandado de prisão em razão de sentença condenatória.

Já no dia 23 do mesmo mês, foi preso, no Santa Cruz 2, um homem que tinha um mandado de prisão preventiva pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. A ação, coordenada pelo delegado Vinícius Coutinho, foi realizada com base no monitoramento feito pelo setor de inteligência da 93ª DP.

Estupro em 2019

Em 14 de novembro, a Polícia Civil prendeu, no bairro Retiro, um homem de 39 anos por suspeita de estuprar e agredir uma mulher no dia 26 de janeiro de 2019. Contra ele havia um mandado de prisão preventiva expedido no dia 9 de novembro.

Baixas no Comando Vermelho

No dia 11 de novembro, o CV teve mais uma baixa em Volta Redonda. Foi quando policiais civis prenderam em flagrante um homem que se acredita ter atuado na comunidade do Belém, Angra dos Reis, onde era ligado à facção Terceiro Comando Puro (TCP).

Mas ele mudou de lado. E, em 2017, teria atuado na invasão do CV no bairro do Belém com intenção de ser o novo líder, sendo que ele atravessou dois fuzis da facção TCP para o CV quando “trocou de lado”.

O homem ganhou destaque dentro da facção e se mudou para o bairro Padre Jósimo, em Volta Redonda, passando a ser responsável por abastecer o tráfico na localidade e também em Angra dos Reis. Desde então, havia se tornado braço direito de um chefe do tráfico da região. Agora, está preso.

No dia 3 daquele mês, dois homens – de 25 e 35 anos – foram presos pela Polícia Civil. Contra eles havia em aberto um mandado de prisão por tráfico de drogas. Ambos eram suspeitos de integrar o CV. As prisões ocorreram no mesmo dia, em horários diferentes, nos bairros Vila Americana e Roma.

Assassino da machadinha

O assassino de Washington Luís Ribeiro, morto aos 51 anos a golpes de machadinha em 4 de setembro deste ano, foi preso pela equipe da 93ª DP no dia 1º de novembro. O crime aconteceu no bairro Vila Rica/Três Poços, mas o suspeito, de 33 anos, foi preso no Aterrado, próximo à prefeitura. Contra ele, que era enteado da vítima, havia um mandado de prisão expedido pela 1ª Vara Criminal de Volta Redonda.

Homicídio no Volta Grande

No dia 29 de outubro, sob coordenação do delegado titular Vinícius Coutinho, policiais civis prenderam um homem de 29 anos, suspeito de homicídio. Ele teria vindo de Rio das Ostras em um carro de aplicativo para cometer outro crime em Volta Redonda.

De posse dessas informações, agentes da 93ª DP abordaram o carro na entrada do município e identificaram o passageiro como o suspeito que procuravam. O homem seria integrante da fação Terceiro Comando Puro (TCP) e teria cometido um assassinato no dia 19 de setembro deste ano, na praça de esportes José Roberto Pinho, no Volta Grande 3. Na delegacia, o homem confirmou a autoria dos fatos e recebeu voz de prisão.