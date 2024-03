Polícia Civil estoura gráfica do Comando Vermelho no Padre Josimo

Volta Redonda – Agentes da 93ª DP, sob coordenação do Delegado Titular Vinícius Coutinho e do Delegado Adjunto Dr. José Carlos Neto, estouraram uma gráfica do Comando Vermelho, no bairro Padre Josimo, em Volta Redonda. No local eram produzidas etiquetas para endolação de drogas da facção. A ação faz parte de uma investigação em andamento para desmantelar atividades criminosas na região.

Após trabalho de inteligência, os policiais foram até a Rua 24, onde prenderam um homem responsável pela gráfica. Dentro da residência foram encontradas centenas de folhas com 50 etiquetas em cada página, com alusão as drogas e seus valores. Foram apreendidas ainda impressoras, um telefone celular e um computador.

De acordo com os policiais, o material foi encontrado em vários envelopes de remessas das etiquetas divididos por oito bairros. Na categorização, cada bairro teria o nome de um país.

O homem foi detido e encaminhado para a 93ª DP. Ele será recolhido ao sistema penitenciário, onde permanecerá acautelado para prosseguimento da investigação e à disposição da Justiça.