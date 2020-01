Polícia Civil faz ação contra pirataria na Feira Livre do Retiro

Matéria publicada em 14 de janeiro de 2020, 09:21 horas

Volta Redonda – A Polícia Civil faz uma operação contra a pirataria nesta terça-feira, dia 14, na feira Livre do bairro Retiro, em Volta Redonda. A ação tem como alvo as barracas de vestuário e acessórios, com recolhimento de roupas, calçados e outros produtos.

Um furgão está em apoio aos policiais, que estão recolhendo o material suspeito. Os feirantes e populares que estavam próximo ao local da operação não quiseram se identificar, mesmo aqueles que não foram alvo da ação.

Policiais que estão no local confirmaram ao DIÁRIO DO VALE que investigações foram abertas em dezembro para apurar a venda de produtos falsificados na feira.