Polícia Civil faz operação de reconhecimento em bairros de Volta Redonda

Matéria publicada em 20 de janeiro de 2020, 13:58 horas



Volta Redonda – Agentes da Polícia Civil fizeram nesta segunda-feira, dia 20, ações de reconhecimento de território,

monitoramento fotográfico e identificação de pontos de venda de drogas em bairros de Volta Redonda. De acordo com o delegado Wellington Vieira, foram vistoriadas as comunidades do Eucaliptal, Morro da Conquista, Vila Brasília e Vale Verde.

Durante a incursão no Eucaliptal, um homem foi detido para averiguação e farta quantidade de drogas apreendidas.