Matéria publicada em 27 de abril de 2021, 16:00 horas

Volta Redonda – O delegado titular da 93ª DP (Volta Redonda), Edézio Ramos, disse nesta terça-feira (27), que já identificou o pai e a madrasta do menino de 4 anos, mantido em cárcere privado e condições sub-humanas, em uma casa no Morro da Paz, no bairro Santo Agostinho, em Volta Redonda. A criança foi encontrada sozinha na semana passada, por conselheiros tutelares.

Na ocasião, os responsáveis não foram localizados. Após o episódio, um parente ficou com a guarda provisória do menino, enquanto as investigações policiais prosseguem.

Edézio explicou que, por enquanto, o casal não foi indiciado por nenhum crime. Eles já prestaram depoimento na delegacia.

A mãe do menino é falecida. O caso é acompanhado pelo Conselho Tutelar de Volta Redonda.

– No caso do menino, a Polícia Civil está no curso das investigações, no meio do trabalho. O local, onde a criança estava, foi periciado, e aguarda laudo do Instituto de Criminalística Carlos Éboli (ICCE), que será anexado ao inquérito que instaurei para apurar o caso – disse o delegado.

O policial aguarda ainda, os pareceres do médico e psicólogos que assistiram à criança. Também já foram registrados depoimentos de testemunhas. Edézio não descartou a hipótese de que no final das investigações, venha a indiciar o casal por cárcere privado e abandono de incapaz.