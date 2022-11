Polícia Civil instaura inquérito para apurar assassinato de militar reformado do Exército

Matéria publicada em 7 de novembro de 2022, 14:43 horas

Itatiaia – Policiais civis da 99ª DP (Itatiaia) investigam o assassinato do sargento reformado do Exército, Luís Carlos Esperança de Almeida, de 53 anos. Ele foi encontrado no domingo (6) morto à frente de um Renault Sandero, que estava no acostamento numa estrada de acesso a Penedo.

A vítima apresentava perfurações de tiros. No local foram encontradas cápsulas deflagradas de munição calibre .40.

O veículo foi alvejado por tiros. A princípio, policiais descartaram a hipótese de latrocínio (roubo seguido de morte) porque nenhum dos bens foi levado do militar, como carro, carteira, celular e dinheiro.