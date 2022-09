Polícia Civil instaura procedimento para investigar morte de diretor do Ilha Clube

Matéria publicada em 17 de setembro de 2022, 16:30 horas

Barra Mansa – O delegado titular da 90ª DP (Barra Mansa), Michel Floroschk, instaurou um procedimento para investigar a morte de José Mário de Oliveira, de 65 anos. A vítima foi encontrada esfaqueada dentro do apartamento onde morava, na Rua Pinto Ribeiro, no Centro de Barra Mansa. Segundo a PM, o apartamento foi encontrado revirado.

Segundo testemunhas, José Mário teria sido morto ao menos com quatro facadas. Ele foi diretor do Ilha Clube, no bairro Ano Bom, também em Barra Mansa.

A Polícia Civil tenta obter imagens que possam ter sido gravadas por câmeras de segurança, com a intenção de localizar e prender o autor do crime. O motivo da morte de José Mário ainda é desconhecido pela polícia, que também ainda não tem suspeito do crime.

O deputado estadual Marcelo Cabeleireiro lamentou a morte do amigo, nas redes sociais:

“ Recebi com grande tristeza a notícia sobre o falecimento do meu querido amigo Zé Mário. Companheiro de longa data, há mais de 20 anos, vai fazer muita falta para todos nós que tivemos o privilégio de conhecê-lo, conviver com seu jeito prestativo e atencioso e sua grande alegria de viver. Sem palavras para expressar esse momento de dor. Expresso minha solidariedade à irmã do Zé Mário, a Ana Maria, e aos amigos, rogando para que Deus possa confortar a todos neste momento, em que as palavras se apequenam e o espírito busca amparo na Fé. Estamos de luto. As atividades de campanha deste sábado (17) e domingo (18) estão canceladas.”