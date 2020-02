Polícia Civil investiga autor de Fake News sobre o coronavírus em Piraí

Matéria publicada em 29 de fevereiro de 2020, 10:18 horas

Piraí- O setor de Vigilância e Saúde da Secretaria de Saúde de Piraí registrou um B.O (Boletim de Ocorrência) na 94ª DP (Piraí) para identificar o autor de uma notícia falsa publicada nas redes sociais sobre o coronavírus. Na publicação, três homens do distrito de Arrozal, estariam em isolamento com suspeita do vírus.

Na tarde de sexta-feira (28), o prefeito de Piraí, Luiz Antonio, se reuniu com a secretária de Saúde, Conceição Rocha, e a chefe de divisão de Vigilância e Saúde, Ana Cristina, para tomar as medidas necessárias para combater a Fake News.

– A delegacia está investigando para identificar o autor e processar criminalmente. Esse tipo de iniciativa é crime – disse o prefeito.

Nota

A Secretaria Municipal de Saúde de Piraí destacou que segue todas as orientações e medidas de acordo com os protocolos do Ministério da Saúde e da Secretaria Estadual de Saúde. A chefe da Vigilância e Saúde, Ana Cristina, reiterou que o município de Piraí não tem nenhum caso suspeito do coronavírus.

Observação: Detalhe que o print da Fake News é parecido com a maneira que os leitores acessam o site do DIÁRIO DO VALE (a tipografia, cor da tipografia, data de publicação e os ícones das redes sociais), sendo que o jornal não publicou nenhuma notícia sobre este assunto no município.