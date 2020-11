Polícia Civil prende acusado de estuprar menina de 12 anos em Rio das Flores 

Matéria publicada em 28 de novembro de 2020, 07:41 horas

Rio das Flores – Policiais da 92ª DP (Rio das Flores), prenderam, nessa sexta-feira (27), um homem, de 38 anos, suspeito de estuprar uma menina de 12 anos. A ação foi realizada em conjunto com agentes das polícias Civil e Militar de Rio Preto, em Minas Gerais.

De acordo com as investigações da Delegacia de Polícia de Rio das Flores, o suspeito morou por cerca de quatro meses, na casa da vítima. Durante esse período, ele teria, segundo as investigações, constrangido moradores e transformado a residência em uma “boca de fumo”.

O bandido, por diversas vezes, cometeu abusos sexuais contra a menina e chegou a proibir que ela saísse de casa. Devido ao comportamento violento do autor, moradores ficaram com medo de denunciar o caso.

Ao tomar conhecimento do fato, os policiais foram ao local e libertaram a família. O criminoso fugiu, mas foi capturado no bairro Atalaia, na cidade de Rio Preto (MG), após investigação, que revelou ainda que o suspeito possui antecedentes por outro estupro, além de tráfico de drogas, associação para o tráfico, porte ilegal de arma de fogo, estelionato, ameaça e lesão corporal. Ele vai responder pelo crime de estupro de vulnerável e tráfico de drogas, cuja as penas somadas podem chegar a 30 anos.

A adolescente, atualmente com 13 anos, está recebendo tratamento psicológico por órgãos de assistência social. A Polícia Civil ressalta que todos os casos de violência doméstica e sexual devem ser denunciados.