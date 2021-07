Matéria publicada em 14 de julho de 2021, 17:36 horas

Volta Redonda – Policiais civis da 93ª DP (Volta Redonda), coordenados pelo delegado titular Edézio Ramos, prenderam nesta quarta-feira, dia 14, um homem, de 44 anos, e uma mulher, 39, suspeitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Contra eles, existiam mandados de prisão condenatória.

Edézio disse que as penas dos dois suspeitos totalizam dez anos em regime fechado. O delegado também informou que o casal foi preso no bairro Eucaliptal, em Volta Redonda, onde integram uma quadrilha com reduto na localidade.

Os presos condenados serão transferidos para o sistema prisional do Estado do Rio de Janeiro.