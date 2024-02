Polícia Civil prende criminoso que preparava drogas para o Carnaval, em VR

Volta Redonda – Um morador do bairro Vila Mury foi preso em flagrante nesta sexta-feira (9) por tráfico de drogas. Segundo informações da 93a. Delegacia de Polícia, câmeras de monitoramento da prefeitura mostraram o indivíduo vendendo drogas em sua própria residência e até usando transporte por aplicativo para fazer a entrega dos entorpecentes.

Os policiais da 93ºDP se dirigiram ao endereço em carro descaracterizado e ficaram observando por algum tempo a movimentação em frente à casa do homem. Em seguida, os agentes o chamaram no portão e foram atendidos pelo próprio. Ao perceber que havia sido pego, disse: “perdi”.

Com autorização do preso, os policiais revistaram o imóvel, onde foram encontrados uma balança de precisão, pinos para endolação e uma certa quantidade de pó branco e um tablete de substância branca. Ao ser indagado a respeito do material, o preso disse que seria cocaína e que estaria preparando a endolação para a venda no carnaval.

O preso foi conduzido à 93a. DP e será recolhido ao sistema penitenciário.