Polícia Civil prende duas mulheres suspeitas de envolvimento em morte de turista chileno

Rio – Agentes da Delegacia Especial de Apoio ao Turismo (Deat) prenderam, nesta segunda-feira (22), duas mulheres suspeitas de aplicarem o golpe “Boa noite, Cinderela” em dois turistas e provocarem a morte de um deles. A vítima foi identificada como Ronald Rafael Sobarzo.

O fato aconteceu no último dia 14. Segundo as investigações, as suspeitas doparam os homens e roubaram os aparelhos de telefone celular deles. As vítimas foram localizadas no Mirante do bairro Santa Teresa, Região Central do Rio.

Após o crime, os agentes investigaram o caso, identificaram as suspeitas, realizaram diligências e prenderam as mulheres no município de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.