Polícia Civil prende gerente do tráfico do Ingá 2, em Volta Redonda

Volta Redonda – Agentes da 93ª Delegacia de Polícia prenderam um homem apontado como gerente do tráfico de drogas do Ingá 2 e Morro do Urubu, no bairro Santa Cruz, nesta quinta-feira (16).

A ação teve início após o monitoramento que identificou que o homem de 30 anos havia entrado numa casa, portando armas de fogo nesta tarde. O suspeito não reagiu.

Com ele foram apreendidos duas pistolas Glock, sendo uma calibre 9 mm com kit rajada e outra 45mm; 48 munições; 2 carregadores alongados e 2 carregadores normais.

O suspeito foi encaminhado para à 93ª DP, permanecendo preso e à disposição da justiça.