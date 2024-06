Polícia Civil prende gerente do tráfico no bairro São Lucas, em VR

Por volta das 9h, os agentes cumpriram um mandado de busca e apreensão, bem como um mandado de prisão expedido pela 1ª Vara Criminal de Volta Redonda. O criminoso foi detido enquanto dormia em sua residência. Durante a revista no quarto do suspeito, os policiais encontraram 320 pinos de cocaína escondidos embaixo da cama.

Volta Redonda – Uma operação coordenada pela Polícia Civil na manhã desta quarta-feira (26) prendeu em flagrante um homem de 28 anos, apontando como gerente do tráfico de drogas no bairro São Lucas, em Volta Redonda.