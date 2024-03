Polícia Civil prende homem que guardava armas do TCP, em VR

Volta Redonda – Agentes da 93ª Delegacia de Polícia prenderam na tarde desta quinta-feira (21), um suspeito de porte ilegal de armas, no bairro São Luiz. Os policiais identificaram que o homem, de 34 anos, guardava armas de fogo para a facção criminosa Terceiro Comando Puro (TCP) em sua residência, na Avenida Francisco Crisóstomo Torres.

No local foram apreendidas uma escopeta calibre 12; uma pistola calibre 9 mm, e 37 munições, sendo cinco de calibre 12 mm e 32 de calibre 9 mm.

A prisão faz parte das investigações que levaram à prisão do chefe do tráfico do bairro Candelária, na última quarta-feira (20).

O suspeito preso foi conduzido à 93ª DP, onde ficará à disposição da Justiça.