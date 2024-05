[VÍDEO] Polícia Civil prende mulher por injúria racial em Barra do Piraí

Barra do Piraí – Agentes da 88ª Delegacia de Polícia Civil (Barra do Piraí) prenderam em flagrante na noite de terça-feira (21), na localidade conhecida como “Casinhas”, no bairro Vale do Ipiranga, uma mulher de 33 anos, suspeita de ameaçar e cometer injuria racial contra uma conselheira tutelar.

De acordo com informações do delegado titular da 88ª DP, Antônio Furtado, a mulher se dirigiu ao Conselho Tutelar da cidade para atender uma solicitação de apresentação da carteira de vacinação dos seus três filhos.

Segundo o Delegado, quando a suspeita chegou ao órgão ela chamou a Conselheira Tutelar que a atendeu, de arrogante, “demônio”, a ameaçou de morte, dizendo que se a Conselheira fosse até o seu bairro ela a esfaquearia e ainda chamou autoridade de “Macaca”.

“A Conselheira me ligou imediatamente e determinei que policiais civis fossem ao Conselho, mas a autora dos atos já tinha se evadido. Foi determinado a realização de buscas no Vale do Ipiranga, ela foi capturada e presa em flagrante. Ela vai responder pelos crimes cometidos e as penas podem chegar a 8 anos de cadeia. Mesmo sob a alegação da presa que tinha asma, depressão e crime de ansiedade isso não é desculpa para permitir a prática de crimes”, disse o Delegado.

A mulher foi encaminhada para o sistema prisional, onde passará por audiência de custódia.

Confira abaixo vídeo com as declarações do delegado