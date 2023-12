Polícia Civil prende mulher que liderava tráfico no São Carlos

Volta Redonda – Uma mulher de 35 anos suspeita de atuar como líder do tráfico no morro do São Carlos, foi presa em flagrante por agentes da 93ª DP, sob a coordenação e orientação do Delegado Titular Vinícius Coutinho, na manhã desta quarta-feira (20).

Segundo as investigações, foi apurado que ela seria responsável pela guarda, distribuição de drogas e tarefas no morro do São Carlos. Os policiais localizaram a base do tráfico no beco Alcedino Garcia Duarte. Ao perceber a presença dos policiais, a suspeita teria jogado uma bolsa no chão e tentado fugir e se esconder.

Na bolsa, foram encontrados 35 pinos de cocaína e, em revista ao imóvel da suspeita, foram encontrados mais 400 pinos de cocaína. A mulher foi levada à 93ª DP e será recolhida ao sistema penitenciário, onde permanecerá à disposição da Justiça.