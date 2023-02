Polícia Civil prende oito suspeitos de tráfico em Valença - Diário do Vale

Matéria publicada em 7 de fevereiro de 2023, 10:41 horas

Menor também foi apreendido durante a operação, em que teria sido encontrada uma grande quantidade de drogas



Valença – Agentes da 91° Delegacia de Polícia prenderam oito suspeitos de tráfico na manhã desta terça-feira (07) no bairro Santa Rosa II, em Valença; um menor também foi apreendido. A ação fez parte da “Operação Santa Rosa”, que tem o intuito de dar cumprimento a 14 mandados de busca e apreensão para suspeitos de tráfico na localidade.

De acordo com a Polícia Civil, foram presos cinco mulheres e três homens, além da apreensão do adolescente. Ainda de acordo com os policiais, o grupo portava uma grande quantidade de drogas, ainda não contabilizada. Os suspeitos recebiam ordens do chefe da organização apesar de o criminoso estar preso no complexo penitenciário de Bangu, no Rio de Janeiro.

Os nove envolvidos foram levados para a 91° DP.