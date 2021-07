Matéria publicada em 22 de julho de 2021, 09:15 horas

De acordo o delegado Edézio Ramos, flagrante aconteceu após quase 7 meses de investigação; dois continuam foragidos

Volta Redonda – Policiais civis da 93ª DP, coordenados pelo delegado titular Edézio Ramos, capturaram, na quarta-feira, dia 21, no bairro Vila Brasília, em Volta Redonda, uma mulher de 36 anos, suspeita de ser a mandante do assassinato do ex-companheiro, Francisco Carlos Sciotta da Silva Junior, 34 anos, em 08/12/2020. O crime aconteceu na Avenida Olímipio Teixeira, no bairro do Roma.

De acordo com o delegado, os agentes cumpriram mandado de prisão preventiva, expedido pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Volta Redonda.

Edézio Ramos destacou que após mais de sete meses de investigação, ficou demonstrado que os supostos executores do crime, já identificados, realizaram uma emboscada para vítima – que era técnico em manutenção de eletrodomésticos – até um determinado endereço para a realização de um reparo em um equipamento, e assim que a vítima chegou ao local, foi assassinada com vários tiros.

De acordo com a Polícia Civil, um dos suspeitos é o atual companheiro da ex-mulher da vítima. O delegado relatou que a dupla, supostamente envolvida no crime, ainda não foi localizada.

A Polícia Civil solicita a colaboração da população através dos telefones: Disque Denúncia (21) 2253-1177 ; 0300-253-1177 ; Whatrsapp (21) 96802-1650 ou Whatrsapp da 93ª DP (24) 99924-2496.

O sigilo é garantido.