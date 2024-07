Polícia Civil prende suspeito com veículo clonado, em Volta Redonda

O veículo foi levado para a unidade policial. No pátio da delegacia foi realizado o exame pericial em que ficou constatado que o chassi original do veículo pertence ao veículo furtado, na cidade de Barra Mansa. Os policias agora buscam identificar os responsáveis pelo furto e clonagem do veículo.

A operação teve a coordenação e orientação do delegado titular da 93ª DP, Vinícius Coutinho e do delegado adjunto José Carlos Neto, em cumprimento há um mandado de prisão e busca e apreensão expedido pela 2ª vara criminal de Volta Redonda.