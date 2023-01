Polícia Civil prende suspeito de dupla tentativa de homicídio em Paraty - Diário do Vale

Matéria publicada em 10 de janeiro de 2023, 21:43 horas

Crime ocorreu no Centro Histórico na virada do ano; uma das vítimas ainda permanece internada no Rio

Paraty – Inspetores da 167ª DP, sob o comando do delegado Marcelo Russo, prenderam um homem de 28 anos, apontado como o principal suspeito de tentar matar duas pessoas no Centro Histórico de Paraty, no dia 1° de janeiro. O crime ocorreu por volta de 5 horas da manhã, próximo à Igreja da Matriz. Os agentes cumpriram um mandado de prisão expedido pelo juiz da Vara Única da Comarca de Paraty.

O homem foi preso na tarde desta terça-feira (10) perto da casa dele e não ofereceu resistência.

O delegado Marcelo Russo disse ao DIÁRIO DO VALE que os dois turistas baleados teriam esbarrado no autor dos disparos. Estes teria sido o motivo para o início de uma discussão. “Recolhemos imagens de câmeras da região, fizemos uma investigação minuciosa e chegamos na identificação do autor. As vítimas ajudaram no reconhecimento, o Ministério Público acatou nosso pedido e o juiz acolheu a denúncia expedindo o mandado”, explicou o chefe da 167ª DP.

A reportagem apurou que uma das vítimas recebeu alta e foi liberada do hospital. O outro rapaz encontra-se internado no Hospital da Aeronáutica, no Rio de Janeiro, mas não corre risco de morte.

O homem de 28 anos foi transferido para a Casa de Custódia de Volta Redonda.