Polícia Civil prende suspeito de homicídio em Três Rios - Diário do Vale

Matéria publicada em 5 de março de 2023, 15:08 horas

Três Rios – Policiais civis da 108ª DP (Três Rios) prenderam, nesta sexta-feira (03), um homem suspeito de homicídio. Ele é acusado de ter matado o suposto chefe de uma facção criminosa que atua no bairro Habitat. O homem foi morto a tiros, próximo da sua residência, no município de Três Rios. O crime foi cometido em dezembro do ano passado.

Durante as investigações, os agentes identificaram o acusado e seu comparsa, que já se encontra preso, como autores do crime. A possível arma de fogo foi apreendida com a dupla e encaminhada à perícia.