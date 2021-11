Polícia Civil prende suspeito de latrocínio em Volta Redonda

Matéria publicada em 11 de novembro de 2021, 08:29 horas

Volta Redonda – Policiais civis da 93ª DP, coordenados pelo delegado titular Edézio Ramos, prenderam na noite desta quarta-feira (10), na Avenida da Integração, ao lado do Edifício Redondo, no Aterrado, um homem de 31 anos, suspeito de assassinar a golpes de tesoura, dentro de um apartamento, Marco Aurélio Zanotto, de 28 anos. Ele também é suspeito de roubar o carro da vítima e abandonar o carro na Rua 209, no bairro Conforto.

Segundo a Polícia Civil, o comparsa do suspeito também foi identificado. A dupla foi gravada no local do crime por câmeras de um estabelecimento comercial. Ainda segundo a Polícia Civil, a motivação do crime, praticado tarde de ontem, se deu em razão de suposto desentendimento entre o comparsa e a vítima, durante suposta relação sexual ocorrida entre os dois.

A Polícia Civil solicita a colaboração da população através dos telefones: (21) 2253-1177 ou 0300-253-1177.

A população também pode entrar em contato através do WhatsApp do Disque Denúncia (21) 96802-1650 ou WhatsApp da 93ª DP (24) 99924-2496. O sigilo é garantido.