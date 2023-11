Polícia Civil prende suspeito de ser líder do CV na região - Diário do Vale

Volta Redonda – Sob a coordenação e orientação do delegado titular da 93ª Delegacia de Polícia, Vinícius Coutinho, policiais civis cumpriram um mandado de busca e apreensão e também prenderam em flagrante, no início dessa manhã de sábado (11) por volta das 5h30min, um homem que se acredita ter atuado na comunidade do Belém, Angra dos Reis, onde era ligado à facção TCP da localidade.

Naquela época, o preso foi baleado por integrantes do TCP, a mando do chefe do tráfico local, após eles descobrirem que o preso estaria pegando dinheiro da organização para si. A liderança que determinou a morte do suspeito naquela época foi um suposto criminoso que atualmemte está preso.

Em 2017, o preso teria atuado na invasão do CV no Bairro do Belém com intenção de ser o novo líder, sendo que ele atravessou dois fuzis da facção TCP para o CV quando “trocou de lado”.

O preso ganhou destaque dentro da facção e se mudou para o bairro Padre Josimo em Volta Redonda, passando a ser responsável por abastecer o tráfico de drogas nas cidades de Volta Redonda e Angra dos Reis e desde então se tornou braço direito do um suposto chefe do tráfico que se encontra foragido.

Quando foi preso neste sábado, o suspeito teria tentado empreender fuga e se desfazer de todo material aprendido (drogas, celulares, material de endolação) no momento em que os policiais ingressavam no imóvel alvo da busca.

No dia 12 de junho deste ano, policiais civis lotados na 93ª DP, em diligência na mesma rua, apreenderam grande quantidade de drogas, material de endolação e munições de fuzil em um imóvel abandonado, após intensa troca de tiros com os traficantes locais. No decorrer das investigações foi identificado como sendo proprietário do imóvel um suposto traficante.

O suspeito será recolhido ao sistema penitenciário, onde ficará para prosseguimento da investigação e à disposição da Justiça.