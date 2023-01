Polícia Civil realiza operação contra quadrilha que aterrorizou Paracambi em dezembro - Diário do Vale

Matéria publicada em 24 de janeiro de 2023, 12:34 horas

Policiais civis da 51ª DP (Paracambi) realizam, nesta terça-feira (24/01), a operação “Raptor”, contra uma quadrilha que praticou diversos crimes no município de Paracambi, na Baixada Fluminense. A ação conta com o apoio do Ministério Público e da Polícia Militar.

Um homem foi preso. Contra ele foram cumpridos dois mandados de prisão temporária. O segundo alvo está sendo procurado. Durante a ação, os agentes também cumpriram quatro mandados de busca e apreensão.

Segundo as investigações, os crimes foram cometidos pelos alvos no dia 2 de dezembro do ano passado. Inicialmente, com o apoio de dois outros homens, eles roubaram uma loja de aparelhos de telefone celular de uma grande operadora.

Pouco tempo depois, os mesmos quatro criminosos, junto com um comparsa, atacaram um sítio. Os autores estavam armados com pistola, espingarda e faca, e renderam as famílias dos proprietários e do caseiro do local, inclusive crianças. Foram roubados R$ 8,5 mil em espécie, uma caminhonete, uma motocicleta, uma televisão e uma arma de fogo registrada. Sempre sob ameaças de morte e de torturas psicológicas, os bandidos obrigaram uma vítima a abrir seu aplicativo do banco no aparelho celular e realizar uma transferência via pix no valor de R$ 4,5 mil.

Com o cumprimento dos mandados, os policiais esperam recuperar bens das vítimas, arrecadar provas, prender os suspeitos e identificar os demais autores desses crimes que aterrorizaram os moradores de Paracambi no final do ano passado. Os alvos respondem pelos crimes de roubo quadruplamente majorado e extorsão qualificada.