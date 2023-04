Polícia Civil recupera R$ 210 mil em mercadorias em Paraty

Matéria publicada em 26 de abril de 2023, 10:34 horas

Empresa foi vítima de fraude, um homem foi preso por receptação

Paraty – Policiais civis da 167ª Delegacia de Polícia em Paraty deflagraram uma operação, na manhã de terça-feira (25), em conjunto com agentes da 125ª DP de São Pedro da Aldeia. Durante a ação, um homem de 32 anos foi preso por receptar R$ 210 mil em mercadorias, aplicando golpes com cartões de crédito clonados e posteriormente cancelados.

A prisão e a recuperação de toda carga, adquirida de forma fraudulenta, aconteceu na Rua Sybel dos Santos Barros, na Vila Dom Pedro, em Paraty, no momento em que outra carga seria descarregada.

No local foram encontradas outras mercadorias entregues, no dia 13 de março, pela mesma vítima, que registrou o crime na 125ª DP. Os agentes da polícia civil de ambas as DPs, em contato com a vítima, reuniram informações sobre endereço, data e horário da próxima entrega e executaram a operação.

Segundo o delegado Marcello Russo, da 167ª DP, o indiciado era natural do estado do Pará, sabia da origem criminosa das mercadorias e onde seriam vendidas. O homem afirmou ainda que ganharia R$ 5 mil para receber e guardar as mercadorias. Ele foi autuado pelo crime de receptação qualificada.