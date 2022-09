Polícia Civil tenta prender jovem suspeito de matar dois irmãos por causa de cachorro

Matéria publicada em 12 de setembro de 2022, 07:28 horas

Paraty – Policiais civis tentam localizar e prender um jovem, suspeito de matar dois irmãos de 57 e 53 anos, em Paraty. As vítimas teriam matado por envenenamento o cachorro dele. O duplo homicídio ocorreu nesse fim de semana, no bairro Areal do Taquari.

Segundo testemunhas, o rapaz ficou revoltado ao saber que os irmãos colocaram veneno de rato na comida do seu cão. O suspeito procurou as vítimas e houve discussão. Em seguida, o tutor do animal atirou nos irmãos.

Eles chegaram a ser socorridos num hospital de cidade, mas não resistiram aos ferimentos. O atirador não foi localizado na casa dele, onde os agentes apreenderam uma pistola. As investigações estão sendo feitas pelo delegado titular da 167ª DP (Paraty), Marcelo Russo.