Polícia Civil vai apurar a causa de incêndio em casa em Volta Redonda

Matéria publicada em 23 de maio de 2022, 09:50 horas

Volta Redonda – Caberá a Polícia Civil apurar a causa do incêndio no final da madruga desta segunda-feira (23), na Rua 20, no Jardim Tiradentes, em Volta Redonda. Uma mulher chegou a ser levada para o Hospital São João Batista.

Bombeiros conseguiram debelar o fogo, que destruiu parcialmente o imóvel e, totalmente, um carro que estava na garagem. Policiais militares e peritos da polícia técnica também estiveram no local.

Os responsáveis pela residência deverão prestar depoimentos da 93ª DP (Volta Redonda).