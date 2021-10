Matéria publicada em 11 de outubro de 2021, 09:02 horas

Itatiaia – A partir de uma denúncia feita ao programa Linha Verde (0300 253 1177) do Disque Denúncia sobre captação clandestina de água, policiais militares identificaram neste domingo (10) em Itatiaia, uma construção irregular e desmatamento em uma unidade de conservação localizada na Vila Ganeshi, no Vale do Pavão.

De acordo com o Disque Denúncia, após receberem a informação, os agentes fizeram contato com uma pessoa que se apresentou como caseiro da propriedade e durante a fiscalização, foi observado a construção irregular próxima a uma nascente de água; além de indícios de desmatamento, já que a área com cerca de 800 metros quadrados degradada se encontra dentro da Zona de Amortecimento do Parque Estadual da Pedra Selada. Quando questionado pelos policiais ambientais a respeito de quem seria o responsável pelo ilícito, o homem, segundo o Disque Denúncia, informou que ele – proprietário – não se encontrava no local no momento da fiscalização. Diante dos fatos e com base no artigo 40 da lei de crimes ambientais, a equipe procedeu à 99ª DP para o registro de ocorrência.

O Linha Verde reforça a solicitação para que a população continue denunciando crimes ambientais em todo o Estado do Rio através dos telefones 0300 253 1177 (custo de ligação local) e (21) 2253 1177, além do APP “Disque Denúncia RJ” disponível para celulares. Por essa modalidade, o denunciante pode enviar fotos e vídeos, com a garantia do anonimato. É possível denunciar também através da página do Linha Verde no facebook, www.facebook.com/linhaverdedd ou ainda pelo site do Disque Denúncia (www.disquedenuncia.org.br). Lembrando que em todos os canais, o anonimato é garantido ao denunciante.

As informações são do Disque Denúncia *