Polícia de Resende cumpre quatro mandados de prisão - Diário do Vale

Matéria publicada em 1 de dezembro de 2022, 19:07 horas

Prisões ocorreram na Fazenda da Barra III, Cidade Alegria e Residências do Vale

Resende – Agentes da 89ª DP (Resende), sob o comando do delegado Michel Floroschk, cumpriram quatro mandados de prisão nesta quinta-feira (30), na região da Fazenda da Barra III, Residências do Vale e Cidade Alegria. Dos quatro presos, três são suspeitos de terem ligação com o tráfico de drogas, sendo duas mulheres.

Uma delas é suspeita de uma tentativa de homicídio e teve um mandado de prisão expedido pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Resende. O crime ocorreu em 1º de novembro deste ano, no bairro Itapuca. A vítima foi outra mulher, que levou vários golpes de faca. Os policiais conseguiram sua prisão após uma intensa investigação.

Outro detido teve mandado de prisão expedido pela Vara Única da Comarca de Bananal/SP, após ser flagrado pela polícia, no ano de 2014, com uma arma. Ele foi condenado em 2021 e estava foragido.

No bairro Residências do Vale, os agentes localizaram um homem que vinha sendo investigado e que possuía um mandado de prisão expedido pela Vara de Execuções Penais do Rio de Janeiro.

Outra detida, conhecida como “Tia”, que teve um mandado de prisão expedido pela 1º Vara Criminal da Comarca de Resende. A mulher é apontada pela polícia como uma das gerentes do tráfico de drogas na Cidade Alegria. Ela seria ligada à facção criminosa Comando Vermelho.