Polícia desarticula quadrilha envolvida em roubos usando carros de aplicativo

Itatiaia – A 99ª Delegacia de Polícia Civil prendeu nesta quarta-feira (26) o integrante de uma quadrilha especializada em roubo de veículos de aplicativo. Contra o homem, de 25 anos, havia um mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça de Itatiaia. O setor de inteligência da Polícia Civil informou aos agentes que o homem estava trabalhando em uma residência no bairro Vila Esperança e que voltaria para casa por volta do meio-dia.

De posse da informação, os policiais conseguiram localizar e prender o suspeito enquanto seguia para sua casa. Ele foi conduzido à 99ª DP, onde permaneceu preso. De acordo com o apurado pelo DIÁRIO DO VALE, o homem é suspeito de ter participado de uma tentativa de latrocínio contra um motorista de aplicativo em maio deste ano.

Mesmo modus operandi

Em maio deste ano, a Polícia Civil em Itatiaia identificou uma quadrilha especializada em roubo de veículos de aplicativos. A quadrilha agia principalmente no bairro Vila Odete e utilizava o mesmo modus operandi em suas ações criminosas.

No primeiro caso, ocorrido em 10 de maio, os criminosos solicitaram um carro por meio de aplicativo de transporte. Ao chegar ao local combinado, o motorista foi rendido, amarrado e colocado no porta-malas do veículo.

A quadrilha dirigiu até a Fazenda da Serra, onde amarrou a vítima e a deixou no porta-malas. Em seguida, os criminosos se deslocaram até o bairro Campo Alegre, onde atiraram em três desafetos na rua, resultando em uma tentativa de homicídio registrada pela 99ª DP. A vítima, de 32 anos, foi hospitalizada, mas não resistiu aos ferimentos.

Quinze dias depois, outro motorista de aplicativo foi alvo da mesma quadrilha, no mesmo bairro. Ele foi rendido, amarrado e levado novamente para a Fazenda da Serra. Lá, os criminosos tentaram executá-lo com dois tiros, mas a arma falhou. O motorista foi abandonado no mato – amarrado e com um saco na cabeça – mas conseguiu se libertar e buscar ajuda.

O objetivo da quadrilha era vender o veículo, mas os planos foram frustrados porque o motorista que conseguiu fugir reconheceu os integrantes do bando. Quatro deles já foram detidos, sendo o homem de 25 anos, encontrado a caminho de casa nesta quarta-feira (26), e um adolescente, apreendido na semana passada por furtar motos em Resende, cidade vizinha. Outros dois suspeitos também já foram presos, mas a Polícia segue à procura do quinto integrante do bando.