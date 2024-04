Polícia encontra granada pronta para ser detonada no Siderlândia, em VR

Volta Redonda – Uma granada pronta para ser detonada foi apreendida na tarde desta quinta-feira (18), próximo à Rua Oliveira Martins, no bairro Siderlândia, em Volta Redonda. De acordo com a 93ª Delegacia de Polícia, o artefato foi encontrado enquanto policiais faziam buscas por traficantes escondidos em uma área de mata. O explosivo seria empregado contra as forças de segurança. A granada foi transportada em uma caixa de areia para diminuir o impacto sobre o explosivo durante o transporte. Ainda segundo a Polícia Civil, o artefato será encaminhado ao Esquadrão Antibombas da corporação.

