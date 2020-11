Polícia estoura QG do tráfico e apreende mais de dois mil pinos de cocaína em Paraíba do Sul

Matéria publicada em 1 de novembro de 2020, 07:53 horas

Paraíba do Sul – Uma ação conjunta das policiais Civil e Militar resultou na prisão de três pessoas e 2.443 mil pinos de cocaína. Durante a operação denominada “Para Nossa Alegria”, os agentes estouraram um imóvel, localizado no Morro Alegria, entre os bairros Vila Salutaris e Gama, em Paraíba do Sul, que funcionava como um “QG” (Quartel General) do tráfico de drogas.

Além disso, os policiais também estouraram numa área de mata próxima ao QG , um depósito onde o grupo criminoso guardava as drogas. No local, também foram apreendidas 50 trouxinhas de maconha.

Um dos presos foi um jovem de 23 anos, que veio de Tabatinga, no Estado do Amazonas. Segundo os policiais, ele foi recrutado por uma facção criminosa para gerenciar o tráfico no interior do Estado do Rio de Janeiro.

Ainda de acordo com os polícias, o jovem veio para Paraíba do Sul após a desarticulação de uma quadrilha, da mesma facção criminosa, no dia 22 de setembro deste ano, durante a Operação Avalanche, também entre as polícias Civil e Militar.

De acordo com os policiais, o grupo criminoso, que se formou após essa desarticulação, é liderado por um traficante, que está preso e comanda o tráfico em Paraíba do Sul, de dentro do presídio na capital fluminense.

Os policiais acreditam que, com essas investidas, eles estão conseguindo coibir vários crimes relacionados ao tráfico de drogas e reduzir o índice de criminalidade na cidade. Este ano, Paraíba do Sul, registrou apenas um homicídio, já elucidado.

Nos últimos três anos, as policiais Civil e Militar realizaram 46 operações integradas no município, resultando em 215 prisões.