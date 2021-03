Polícia faz operação contra fraudes em presídios do estado do Rio

Matéria publicada em 9 de março de 2021, 08:49 horas

Duas advogadas e um agente penitenciário foram presos

Rio de Janeiro – Policiais civis cumprem nesta terça-feira, dia 9, mandados de prisão temporária contra suspeitos de falsificarem alvarás de soltura para beneficiar presos no sistema penitenciário do estado do Rio de Janeiro. Segundo a Polícia Civil, duas advogadas e um agente penitenciário foram presos na ação de hoje. Outros dois suspeitos tiveram a prisão decretada.

O suposto esquema de falsificação de documentos permitiu que pelo menos três presidiários que cumpriam pena no Rio conseguissem sair da cadeia.

Três investigados foram soltos por meio de falsos alvarás de soltura expedidos em nome da Justiça Federal, entre outubro e novembro do ano passado. Os três continuam soltos.

As supostas falsificações foram descobertas em fevereiro deste ano, em uma investigação da Polícia Civil em parceria com a Secretaria Estadual de Administração Penitenciária.

Com informações da Agência Brasil *